От золотых шорт до штанов: Кайли Миноуг пришла в ярком образе на показ кутюрной коллекции Valentino

Звезда надела лук из новой коллекции, который своим цветом напомнил о ее знаменитом образе из клипа

Австралийская певица Кайли Миноуг более 20 лет тому назад выпустила зажигательный клип на песню Spinning Around, где она станцевала танец в золотых мини-шортах. С того момента звезда и тот ее смелый образ стали неотъемлемой частью мировой поп-культуры. Даже сама певица тогда говорила: "Мои шорты наделали столько шума, что мне следовало бы послать их на интервью вместо себя".

Свой "золотой" наряд Кайли, как нам кажется, решила воссоздать, но в более сдержанном формате - поп-звезда надела золотые брюки.

В этом оригинальной и ярком наряде певица появилась на модном показе Дома Valentino, который проходил в рамках кутюрной Недели моды в Париже. Наряд она дополнила желтой блузой с "галстуком" и жакетом, который, как и штаны, был расшит бисером и пайетками разной величины.

Кайли Миноуг / Фото: Getty Images

А что касается самих золотых шортов из клипа, то они стали не только визитной карточкой звезды, но и повлияли на ее дальнейшую карьеру - видео и песня стали очень популярными и повлекли за собой дальнейшую смену имиджа Кайли и направления ее творчества. В феврале 2014 года Миноуг подарила шорты музею в ее родном городе Мельбурне.

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