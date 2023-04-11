Отдала предпочтение белому: Дженнифер Гарнер продемонстрировала два красивых образа в Нью-Йорке

Звезда была рада вниманию и мило улыбалась поклонникам и фотографам.

Актрису и бывшею жену Бена Аффлека заметили в Нью-Йорке по пути на два интервью, где она презентовала сериал "Последнее, что он сказал мне", где исполнила главную роль. Премьера сериала запланирована на пятницу, 14 апреля.

Первый образ актрисы - это классический белый костюм с блейзером и брюками, который она сочетала с топом нежно-розового оттенка и бордовыми туфлями.

Актриса сделала красивую укладку и макияж, а также надела несколько лаконичных украшений.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Второй образ Гарнер - это классическая белая рубашка, рукава которой она подвернула, и кожаная юбка-карандаш в розовом цвете. Этот образ Дженнифер дополнила серыми туфлями и несколькими золотыми украшениями на шее и запястьях.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

Сериал с актрисой является экранизацией детективного триллера Лоры Дэйвс с одноименным названием, опубликованной в 2021 году. Он рассказывает о женщине, которая пытается узнать правду о том, почему ее муж таинственным образом исчез.

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