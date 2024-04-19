Отдохнула на яхте: Сальма Хайек в синем купальнике похвасталась соблазнительным бюстом

57-летняя актриса часто делится с подписчиками снимками своих пляжных луков.

Сальма Хайек порадовала фолловеров в Instagram снимок с отдыха. Актриса сделала селфи во время морской прогулки на яхте.

Звезда предстала в сплошном синем купальнике, который акцентировал внимание на ее соблазнительной пышной груди.

Сальма Хайек / Фото: Instagram Сальмы Хайек

Пляжный лук Хайек дополнила массивными зеркальными очками и подвеской на цепочке. На талии она завязала парео в полоску. Волосы Сальма собрала в пучок.

Напомним, ранее Сальма Хайек похвасталась стройной фигурой в черном купальнике.

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