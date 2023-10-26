Отдохнула в бассейне: британская телезвезда в бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Хлоя Ферри устроила себе импровизированный фотосет в бассейне.
Британская телезвезда Хлоя Ферри отдохнула в бассейне, откуда и поделилась снимками в Instagram.
На фото она предстала в черном бикини с розовыми завязками. Хлоя с разных ракурсов продемонстрировала стройную фигуру и сверкнула пышным бюстом.
А еще Ферри похвасталась сексуальными ягодицами и татуировками в виде тигра и роз на бедре.
Свои темно-рубиновые волосы звезда собрала в элегантную прическу и сделала макияж с пышными ресницами.
Напомним, ранее Хлоя Ферри показывала соблазнительные формы в красном купальнике.
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