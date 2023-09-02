Отдохнула в бассейне: Екатерина Бужинская в леопардовом купальнике похвасталась стройной фигурой

Артистка пополнила гардероб красивым купальником с анималистическим принтом.
Екатерина Бужинская показала фолловерам в Instagram свой эффектный образ, в котором она отдыхала в бассейне вместе с детьми.
Певица была одета в сплошной купальник с леопардовым принтом, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Но главным акцентом в аутфите Бужинской было пышное и сексуальное декольте.
Образ артистка дополнила золотыми серьгами, крестиком на цепочке и солнцезащитными очками.
Напомним, ранее Екатерина Бужинская продемонстрировала красивый лук в вечернем черном платье с блестками и полуразоренным верхом.
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