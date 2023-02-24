Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Отдохнула в SPA: британская телезвезда в бикини блеснула пышной грудью

Отдохнула в SPA: британская телезвезда в бикини блеснула пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
300
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отдохнула в SPA: британская телезвезда в бикини блеснула пышной грудью

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри показала, как расслабилась в свой выходной.

Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри выложила в Instagram новые пикантные снимки, сделанные в SPA.

Красавица предстала в оранжево-синем бикини на завязках. Купальник идеально подчеркнул сексуальную фигуру Хлои.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Особое внимание звезда реалити акцентировала на пышном бюсте.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Она купалась в бассейне и расслабилась на шезлонге.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Ферри примерила откровенный оранжевый костюм, состоявший из кроп-топа с соблазнительным декольте и мини-юбки со шнуровкой. Под юбкой отсутствовало белье.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
300
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация