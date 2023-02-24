Отдохнула в SPA: британская телезвезда в бикини блеснула пышной грудью

Хлоя Ферри показала, как расслабилась в свой выходной.
Британская звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая Хлоя Ферри выложила в Instagram новые пикантные снимки, сделанные в SPA.
Красавица предстала в оранжево-синем бикини на завязках. Купальник идеально подчеркнул сексуальную фигуру Хлои.
Особое внимание звезда реалити акцентировала на пышном бюсте.
Она купалась в бассейне и расслабилась на шезлонге.
Напомним, в прошлый раз Ферри примерила откровенный оранжевый костюм, состоявший из кроп-топа с соблазнительным декольте и мини-юбки со шнуровкой. Под юбкой отсутствовало белье.
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