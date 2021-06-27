Отдых на Миконосе: участница "Холостяка-11" в эффектном бикини продемонстрировала сексуальную фигуру

Анна Гузеева похвасталась и стройной фигурой, и пышным декольте.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк-11" Анна Гузеева отдыхала на греческом острове Миконос, откуда поделилась интересными снимками.
Красотка похвасталась сексуальной фигурой в эффектном фиолетовом купальнике от бренда Irina Adina, лиф которого отлично подчеркнул ее пышный бюст.
"Нравится мне Миконос", - подписала снимок Аня.
Гузеева также продемонстрировала яркий стильный лук в красном наряде. Акцент в ее образе был на сексуальном декольте. Позировала девушка на фоне Эгейского моря с яхтами.
Читайте также: Участница шоу "Холостяк-11" отпраздновала день рождения в блестящем платье с сексуальным декольте