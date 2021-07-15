Отдых на яхте: Настя Каменских показала фигуру в голубом бикини

Певица порадовала поклонников новыми фото в купальнике.

В своем микроблоге певица Настя Каменских показала несколько новых снимков, сделанных на яхте. 34-летняя артистка позировала в голубом бикини. Волосы девушки распущены, а на лице нет макияжа.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

"Это большое счастье, иметь возможность отдыхая работать. Сегодня еще одну сцену зажжем", - написала Настя под снимками. Она уехала дать несколько своих концертов, но и успела немного отдохнуть между ними.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Свою геолокацию Каменских не называет, но ее внимательные поклонники определили, что это Турция.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Напомним, в первые два дня музыкального фестиваля Atlas Weekend своим выступлением порадовала Настя Каменских. Она исполнила как новые песни, так и давно любимые всеми хиты. Артистка блистала на сцене в вишневым платье с корсетом, расшитом камнями, с сексуальным декольте и высокими разрезами с бахромой.

Настя Каменских / Алина Онопа, ТСН.ua

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