Отдых продолжается: Катя Осадчая подчеркнула беременный живот черным купальником

Ведущая "Светской жизни" показала, как играла с сыном в бассейне.

Катя Осадчая выложила в Instagram новые снимки с отдыха. Она релаксировала в бассейне с сыном Иваном.

На первом фото ведущая продемонстрировала беременный живот в черном сплошном купальнике с бантом. Волосы она собрала в хвост, на лице отсутствовал макияж. Шею она украсила ожерельем.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На другом снимке Осадчая играет с сыном: Иван брызгает водой на свою звездную маму, а она прикрывается.

Катя Осадчая с сыном / Instagram Кати Осадчей

"Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? :) в нашей жизни порядок наводит садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она где-то девается", — подписала снимки ведущая.

Ранее Катя продемонстрировала аутфит в белом наряде, очках и шляпе.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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