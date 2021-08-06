Отдых продолжается: Катя Осадчая подчеркнула беременный живот черным купальником

Ведущая "Светской жизни" показала, как играла с сыном в бассейне.
Катя Осадчая выложила в Instagram новые снимки с отдыха. Она релаксировала в бассейне с сыном Иваном.
На первом фото ведущая продемонстрировала беременный живот в черном сплошном купальнике с бантом. Волосы она собрала в хвост, на лице отсутствовал макияж. Шею она украсила ожерельем.
На другом снимке Осадчая играет с сыном: Иван брызгает водой на свою звездную маму, а она прикрывается.
"Ожидания vs реальность. А как вы отдыхаете с детьми? :) в нашей жизни порядок наводит садик, ведь там дисциплина, а на отдыхе она где-то девается", — подписала снимки ведущая.
Ранее Катя продемонстрировала аутфит в белом наряде, очках и шляпе.
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