Отдых в Грузии: участница "Холостяка-11" в леопардовом бикини похвасталась сексуальными ягодицами

Джессика Чеги поделилась впечатлениями от отдыха.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги показала поклонникам в Instagram фото с отдыха в Грузии.

Девушка побывала на пляже, где сделала красивые снимки. Позировала она в стильном бикини с леопардовым принтом. Лиф купальника имел интересный вырез и металлическое полукольцо.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Шею Джесс украсила золотой цепочкой. Волосы ее были распущены.

Чеги продемонстрировала фигуру спереди, а также похвасталась упругими ягодицами. Девушка в прекрасной физической форме.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

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"Очень теплые чувства остались после поездки в Грузию. Но кажется, нужно будет вернуться и увидеть еще больше. Ведь это именно та страна, куда хочется возвращаться и возвращаться. Очень красивые горы и пейзажи, то, как сочетается старый город и вся история Тбилиси с новой архитектурой. Немножко напоминает мне Испанию, и их народ тоже похож: все люди очень гостеприимные и всегда в хорошем настроении, сразу заметно, что они наслаждаются жизнью и гордятся своей страной, своей историей и их национальными блюдами, традициями. Что-что, но их кухню я запомню надолго. Поэтому и привезла с собой почти все виды их специй и несколько бутылок вина.

К сожалению, комендантский час ограничивал наши ночные прогулки и посиделки, хотя эта поездка не была полноценно посвящена отдыху, я все равно запомнила каждый момент таким замечательным и уверена, что еще вернусь", — поделилась Джессика.

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