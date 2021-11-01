Отдых в Швейцарии: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал забавные снимки с возлюбленной

Пара устроила забавную фотосессию на прекрасном фоне Эмментальских Альп.
Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако со своей возлюбленной – Анной Богдан – провели свой отпуск в Швейцарии. Они побывали возле горы Эмментальских Альп - Бринцер Ротхорн, где и устроили забавную фотосессию.
Пара веселилась, обнималась и дурачилась на камеру. Снимки вышли очень интересными.
Одеты Заливако и Богдан были одеты в похожие пудровые костюмы, которые состояли из худи и штанов. Свои луки они дополнили стильными кроссовками и солнцезащитными очками.
"Когда твоя девушка любит экстрим, но это не сильно видно по ее лицу на фотках. Неудачных кадров, как видите, нет. На самом деле это просто реклама костюмов…" – подписал снимки Миша.
Ранее в эфире пост-шоу "Как выйти замуж" Михаил и Анна признались, когда у них будет свадьба.
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