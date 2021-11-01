Отдых в Швейцарии: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал забавные снимки с возлюбленной

Отдых в Швейцарии: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал забавные снимки с возлюбленной

Пара устроила забавную фотосессию на прекрасном фоне Эмментальских Альп.

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако со своей возлюбленной – Анной Богдан – провели свой отпуск в Швейцарии. Они побывали возле горы Эмментальских Альп - Бринцер Ротхорн, где и устроили забавную фотосессию.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Пара веселилась, обнималась и дурачилась на камеру. Снимки вышли очень интересными.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Одеты Заливако и Богдан были одеты в похожие пудровые костюмы, которые состояли из худи и штанов. Свои луки они дополнили стильными кроссовками и солнцезащитными очками.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

"Когда твоя девушка любит экстрим, но это не сильно видно по ее лицу на фотках. Неудачных кадров, как видите, нет. На самом деле это просто реклама костюмов…" – подписал снимки Миша.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Ранее в эфире пост-шоу "Как выйти замуж" Михаил и Анна признались, когда у них будет свадьба.

Читайте также:

Поцелуи и объятия: победительница "Холостяка-11" с Михаилом Заливако снялись в романтической фотосессии

Прямо не узнать: главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако показал, как выглядел в 15 лет

Танцевали и дурачились: экс-"Холостяк" Михаил Заливако с девушкой повеселились на фестивале Atlas Weekend

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку