Отдыхает на Багамах: звезда реалити в розовом бикини с пайетками похвасталась стройной фигурой

Эмма Эрнан в гламурном пляжном луке позировала в Атлантическом океане.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с фолловерами пикантным снимком с отдыха на Багамских островах.

Блондинка позировала на берегу океана в гламурном пляжном образе. На ней было розовое бикини с пайетками и завязками, прекрасно сидевшее на ее стройной и загорелой фигуре. Эрнан похвасталась также тонкой талией и сексуальным декольте.

Эмма Эрнан/Instagram

Длинные волосы Эмма собрала в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила серьгами-кольцами.

Напомним, а модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала подтянутое тело в бежево-сером белье в рубчик.

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