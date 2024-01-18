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Отдыхает на Багамах: звезда реалити в розовом бикини с пайетками похвасталась стройной фигурой

Отдыхает на Багамах: звезда реалити в розовом бикини с пайетками похвасталась стройной фигурой

Отдыхает на Багамах: звезда реалити в розовом бикини с пайетками похвасталась стройной фигурой

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан в гламурном пляжном луке позировала в Атлантическом океане.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с фолловерами пикантным снимком с отдыха на Багамских островах.

Блондинка позировала на берегу океана в гламурном пляжном образе. На ней было розовое бикини с пайетками и завязками, прекрасно сидевшее на ее стройной и загорелой фигуре. Эрнан похвасталась также тонкой талией и сексуальным декольте.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Длинные волосы Эмма собрала в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила серьгами-кольцами.

Напомним, а модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чипродемонстрировала подтянутое тело в бежево-сером белье в рубчик.

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