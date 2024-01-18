Отдыхает на Багамах: звезда реалити в розовом бикини с пайетками похвасталась стройной фигурой

Эмма Эрнан в гламурном пляжном луке позировала в Атлантическом океане.
Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с фолловерами пикантным снимком с отдыха на Багамских островах.
Блондинка позировала на берегу океана в гламурном пляжном образе. На ней было розовое бикини с пайетками и завязками, прекрасно сидевшее на ее стройной и загорелой фигуре. Эрнан похвасталась также тонкой талией и сексуальным декольте.
Длинные волосы Эмма собрала в высокий хвост, надела на лицо солнцезащитные очки, а уши украсила серьгами-кольцами.
Напомним, а модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – продемонстрировала подтянутое тело в бежево-сером белье в рубчик.
Читайте также:
- В миниатюрном платье и на каблуках: американская звезда реалити похвасталась стройными ногами на улицах Лос-Анджелеса
- В голубом бикини с украшениями: звезда реалити продемонстрировала сексуальные ягодицы и татуировки на них
- В красном платье с разрезом до бедра: американская звезда реалити на премии в Лос-Анджелесе.