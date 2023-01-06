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Отдыхает на Бали: главный герой шоу "Холостяк-12" поплавал в бассейне

Отдыхает на Бали: главный герой шоу "Холостяк-12" поплавал в бассейне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
993
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхает на Бали: главный герой шоу "Холостяк-12" поплавал в бассейне

Алекс Топольский / Фото: Instagram Алекса Топольского

Алекс Топольский показал, как отдыхает в Индонезии.

Главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский сейчас отдыхает в райском уголке земли – на острове Бали.

В Instagram мужчина опубликовал видео, на котором похвастался местной красотой и показал, как плавал в бассейне.

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"Моя жизнь на Бали. Это прекрасное место, магическое, я бы даже сказал", — подписал видео Алекс.

Напомним, в прошлом выпуске Топольский попрощался еще с одной участницей. Бороться за его сердце осталось 4 девушки.

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Дата публикации
Просмотры
993
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