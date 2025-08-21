- Дата публикации
Отдыхает на Бора-Бора: 59-летняя Холли Берри в черно-белом купальнике блеснула стройной фигурой
Актриса находится в прекрасной физической форме.
Холли Берри по случаю своего дня рождения отдыхает на небольшом острове Французской Полинезии - Бора-Бора. Оттуда звезда показала новые красивые снимки.
Берри позировала на гамаке над водой в черно-белом купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Пляжный образ Берри дополнила широкополой шляпой, солнцезащитными очками и широкими браслетами.
Напомним, в прошлый раз Холли Берри в прозрачном белье релаксировала на надувной утке.