Отдыхает на Ибице: Алессандра Амбросио в синем купальнике похвасталась упругими ягодицами

Экс-"ангел" Victoria's Secret и мама двоих детей имеет отличную физическую форму.
Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram снимки из своего отпуска, который она проводит на солнечной Ибице.
На фотографиях модель позирует в Средиземном море. Одета она в синий купальник с рюшами на лифе, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.
Пляжный лук Алессандра дополнила подвесками на цепочках, ожерельем, браслетами, часами и солнцезащитными очками.
Амбросио не упустила возможности похвастаться на камеру своими упругими и сексуальными ягодицами.
Напомним, ранее Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру в крохотном сиреневом бикини.
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