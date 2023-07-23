Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Отдыхает на Ибице: Алессандра Амбросио в синем купальнике похвасталась упругими ягодицами

Отдыхает на Ибице: Алессандра Амбросио в синем купальнике похвасталась упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2528
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отдыхает на Ибице: Алессандра Амбросио в синем купальнике похвасталась упругими ягодицами

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Экс-"ангел" Victoria's Secret и мама двоих детей имеет отличную физическую форму.

Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram снимки из своего отпуска, который она проводит на солнечной Ибице.

На фотографиях модель позирует в Средиземном море. Одета она в синий купальник с рюшами на лифе, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Алессандро Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Пляжный лук Алессандра дополнила подвесками на цепочках, ожерельем, браслетами, часами и солнцезащитными очками.

Алессандро Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Амбросио не упустила возможности похвастаться на камеру своими упругими и сексуальными ягодицами.

Алессандро Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру в крохотном сиреневом бикини.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2528
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация