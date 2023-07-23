Отдыхает на Ибице: Алессандра Амбросио в синем купальнике похвасталась упругими ягодицами

Алессандра Амбросио опубликовала в Instagram снимки из своего отпуска, который она проводит на солнечной Ибице.

На фотографиях модель позирует в Средиземном море. Одета она в синий купальник с рюшами на лифе, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Пляжный лук Алессандра дополнила подвесками на цепочках, ожерельем, браслетами, часами и солнцезащитными очками.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Амбросио не упустила возможности похвастаться на камеру своими упругими и сексуальными ягодицами.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру в крохотном сиреневом бикини.

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