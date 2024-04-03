Отдыхает на Ибице: британская модель в миниатюрном бикини похвасталась идеальной фигурой

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – уехала на отдых на Ибицу. Оттуда красавица уже показала в Instagram первые снимки.

Модель устроила себе фотосет у бассейна. Она предстала перед фотокамерой в миниатюрном белом бикини рельефной текстуры, лиф которого немного прикрыл ее пышную и сексуальную грудь.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла продемонстрировала стройную соблазнительную фигуру.

Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы, сделала молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями.

"Лето близится", — подписала снимки модель.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, на Ибице свой отпуск также провела британская модель Деми Роуз. Оттуда она делилась пикантными фото, на которых в сексуальных лугах демонстрировала соблазнительные формы.

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