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Отдыхает на Ибице: нидерландская модель топлес загорала на побережье

Отдыхает на Ибице: нидерландская модель топлес загорала на побережье

Отдыхает на Ибице: нидерландская модель топлес загорала на побережье

Лаура Селия/Instagram

Лаура Селия показала новые фото из своего отпуска.

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram пикантные снимки из своего отдыха на солнечном острове Ибица.

Девушка принимала солнечные ванны на побережье Средиземного моря топлес. Из одежды на ней были только белые плавки. Она сверкнула на камеру упругими ягодицами.

Лаура Селия/Instagram / ©
Лаура Селия/Instagram

Затем Лаура надела белый лиф от бикини и продолжила релаксировать, читая книгу, с красивым видом. Рядом с ней стоял графин с водой и лежали персики.

Лаура Селия/Instagram / ©
Лаура Селия/Instagram

Напомним, ранее Лаура Селия выложила сексуальное фото, на котором позировала в прозрачном белье.

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