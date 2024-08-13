Отдыхает на Ибице: нидерландская модель топлес загорала на побережье

Лаура Селия показала новые фото из своего отпуска.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram пикантные снимки из своего отдыха на солнечном острове Ибица.
Девушка принимала солнечные ванны на побережье Средиземного моря топлес. Из одежды на ней были только белые плавки. Она сверкнула на камеру упругими ягодицами.
Затем Лаура надела белый лиф от бикини и продолжила релаксировать, читая книгу, с красивым видом. Рядом с ней стоял графин с водой и лежали персики.
Напомним, ранее Лаура Селия выложила сексуальное фото, на котором позировала в прозрачном белье.
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