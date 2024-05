Отдыхает на Карибах: певица Хлоя Бейли в леопардовом купальнике похвасталась соблазнительными формами

Хлоя Элизабет Бейли, также известная под своим сценическим псевдонимом Chlöe, поделилась в Instagram пикантными снимками с отдыха на острове Сент-Люсия на востоке Карибского моря.

Перед фотокамерой красавица позировала в гламурном леопардовом купальнике с халтером и завязками на талии. Бейли продемонстрировала свои обольстительные формы и подтянутое тело.

Хлоя Бейли/Instagram

Волосы она заплела в афрокосы, сделала макияж с пышными ресницами и завершила пляжный лук украшениями.

Хлоя Бейли/Instagram

"Позволь мне быть твоим раем", – подписала артистка фото.

Хлоя Бейли/Instagram

Напомним, Хлоя Бейли посетила ежегодное мероприятие URBAN ONE HONORS: Best In Black в Атланте, где предстала в эффектном "голом" платье от бренда Retrofete.

