Отдыхает на Кипре: Alyosha в коротких шортах и топе на прогулке с сыновьями

Певица Alyosha находится на отдыхе с семьей на Кипре.
Пока что артистка не поделилась пляжными фотографиями, хотя ранее в одной из своих публикаций говорила подписчикам, что, возможно, ей удастся собрать всю свою большую семью (двое взрослых и трое детей) и сделать красивое пляжное фото.
Зато Alyosha показала несколько кадров с прогулки по городу. На фотографиях она запечатлена с двумя сыновьями – Романом и Марком и одета в короткие джинсовые шорты с бахромой и шнуровкой по бокам и в белый топ и обута в белые босоножки. Волосы у певицы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.
"Кипр это ❤️ Уже немного загорели с ребятами, встретили новых пушистых друзей, полакомились местными вкусностями. А еще приключений и происшествий))) Кстати говоря) Уже много стран открыты для украинцев. Куда бы отправились в первую очередь? И полезная информация для тех, кто собирается на Кипр. Обязательно оформите заранее flight pass.", - написала под снимками Alyosha.
Напомним, с 20 июня 2020 года министерство транспорта Кипра обязало всех путешественников, которые вылетают на Кипр, получить онлайн пропуск (Cyprus Flight Pass) и предъявить его перед посадкой в самолет. Это можно сделать за три дня до вылета на сайте Cyprus Flight Pass, просто зарегистрировавшись и подав все необходимые документы.
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