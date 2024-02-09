Отдыхает на Мальдивах: Николь Шерзингер в бикини с принтом "зебра" похвасталась идеальной фигурой

45-летняя артистка находится в отличной физической форме.
Бывшая звезда Pussycat Dolls Николь Шерзингер вместе со своим женихом Томом Эвансом отдыхает на Мальдивах. Там артистка устроила себе ипровизированную фотосессию в бассейне с видом на Индийский океан.
Николь соблазнительно позировала в бикини с принтом "зебра". Она продемонстрировала идеальное тело: у нее стройная фигура, накачанный пресс и пышный сексуальный бюст. Выглядит она безупречно.
Шерзингер распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, а шею украсила ракушкой на черном шнурке.
"Норма на солнце! Поцелованные солнцем и соленые волосы", – подписала она снимки.
Напомним, Николь Шерзингер в романтическом сарафане с цветами позировала на яхте.
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