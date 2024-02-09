Отдыхает на Мальдивах: Николь Шерзингер в бикини с принтом "зебра" похвасталась идеальной фигурой

Бывшая звезда Pussycat Dolls Николь Шерзингер вместе со своим женихом Томом Эвансом отдыхает на Мальдивах. Там артистка устроила себе ипровизированную фотосессию в бассейне с видом на Индийский океан.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Николь соблазнительно позировала в бикини с принтом "зебра". Она продемонстрировала идеальное тело: у нее стройная фигура, накачанный пресс и пышный сексуальный бюст. Выглядит она безупречно.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Шерзингер распустила волосы, сделала макияж с красной помадой, а шею украсила ракушкой на черном шнурке.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

"Норма на солнце! Поцелованные солнцем и соленые волосы", – подписала она снимки.

Николь Шерзингер / Фото: Instagram Николь Шерзингер

Напомним, Николь Шерзингер в романтическом сарафане с цветами позировала на яхте.

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