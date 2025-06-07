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- Шоу-бизнес
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Отдыхает на мексиканском курорте: подруга Ким Кардашьян в черном купальнике блеснула пышной грудью.
Оливия Пирсон в бикини похвасталась соблазнительными формами.
Подруга Ким Кардашьян – телезвезда Оливия Пирсон – опубликовала в Instagram снимки с отдыха. Свой отпуск она проводит на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас.
Блондинка позировала на фото в черном купальнике на завязках, в котором она продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.
Свой пляжный лук Пирсон дополнила стильными очками, макияжем с ягодным оттенком помады, серебряными украшениями и маленькой сумочкой цвета металлик.
Напомним, бразильская модель Синди Мелло в миниатюрном белом бикини похвасталась стройной фигурой.