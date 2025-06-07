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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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96
Время на прочтение
1 мин

Отдыхает на мексиканском курорте: подруга Ким Кардашьян в черном купальнике блеснула пышной грудью.

Оливия Пирсон в бикини похвасталась соблазнительными формами.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Подруга Ким Кардашьян – телезвезда Оливия Пирсон – опубликовала в Instagram снимки с отдыха. Свой отпуск она проводит на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас.

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Блондинка позировала на фото в черном купальнике на завязках, в котором она продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный бюст.

Оливия Пирсон

Оливия Пирсон

Свой пляжный лук Пирсон дополнила стильными очками, макияжем с ягодным оттенком помады, серебряными украшениями и маленькой сумочкой цвета металлик.

Напомним, бразильская модель Синди Мелло в миниатюрном белом бикини похвасталась стройной фигурой.

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