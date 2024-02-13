Отдыхает на море: телезвезда в белых плавках-стрингах похвасталась упругими ягодицами

Хлоя Ферри устроила себе фотосет на пляже.
Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram снимки с отдыха на море, которые она подписала лаконично: "Летние мечты".
Хлоя позировала на пляже в темно-бежевом купальном лифе-бандо и белых плавках-стрингах на завязках и с пластмассовыми кольцами.
Телезвезда похвасталась сексуальными формами из разных ракурсов. Сначала она продемонстрировала упругие ягодицы, а затем плоский живот и широкие бедра.
Она распустила волосы, надела на лицо стильные очки и держала в руке коктейль.
Напомним, ранее Хлоя Ферри показала сексуальное тело в кружевном белье.
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