Отдыхает на островах: Ким Кардашьян в черном купальнике похвасталась пышными ягодицами

Ким Кардашьян поделилась с фолловерами в Instagram новыми снимками из отпуска, который она проводит на островах в Карибском море – Теркс и Кайкос.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити устроила себе импровизированный фотосет на пляже. На ней был черный купальник, две серебряные цепочки на талии и большой крестик на цепочке на шее.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким похвасталась на камеру пышными соблазнительными ягодицами.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Красавица соблазнительно позировала в воде, демонстрируя свои сексуальные формы.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Еще Кардашьян сняла белую мокрую майку и сверкнула плоским животом. Она выглядела эффектно.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ранее Ким Кардашьян в питоновом бикини похвасталась пышной грудью.

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