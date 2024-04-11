Отдыхает на островах: Ким Кардашьян в черном купальнике похвасталась пышными ягодицами

Звезда реалити показала, как проводит свой отдых на курорте.
Ким Кардашьян поделилась с фолловерами в Instagram новыми снимками из отпуска, который она проводит на островах в Карибском море – Теркс и Кайкос.
Звезда реалити устроила себе импровизированный фотосет на пляже. На ней был черный купальник, две серебряные цепочки на талии и большой крестик на цепочке на шее.
Ким похвасталась на камеру пышными соблазнительными ягодицами.
Красавица соблазнительно позировала в воде, демонстрируя свои сексуальные формы.
Еще Кардашьян сняла белую мокрую майку и сверкнула плоским животом. Она выглядела эффектно.
Ранее Ким Кардашьян в питоновом бикини похвасталась пышной грудью.
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