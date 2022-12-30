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Отдыхает на острове: бывшая девушка Бибера в бикини похвасталась сексуальными формами

Отдыхает на острове: бывшая девушка Бибера в бикини похвасталась сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
383
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхает на острове: бывшая девушка Бибера в бикини похвасталась сексуальными формами

Шантель Джеффрис/Instagram Шантель Джеффрис

Модель и диджей обожает делиться снимками в капальниках.

Американская диджей, модель и бывшая девушка Джастина Бибера – 30-летняя Шантель Джеффрис – опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха на острове Сен-Барт в Карибском море.

Красавица предстала в нюдовом бикини от бренда Fashion Nova, прекрасно сидевшего на ее сексуальной фигуре.

Шантель Джеффрис/Instagram Шантель Джеффрис / ©
Шантель Джеффрис/Instagram Шантель Джеффрис

Шантель похвасталась не только плоским животом, тонкой талией и широкими бедрами, но и соблазнительными ягодицами.

Шантель Джеффрис/Instagram Шантель Джеффрис / ©
Шантель Джеффрис/Instagram Шантель Джеффрис

А еще диджей сверкнула маленькой татуировкой в виде сердечка на икре. Она позировала на фоне красивого пейзажа.

Напомним, Джеффрис, кроме Бибера, крутила романы с его другом — Лил Твистом, с сыном рэпера Diddy, футболистом Дешоном Джексоном и другими.

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Дата публикации
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