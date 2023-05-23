Отдыхает на пляже: Деми Роуз в белье с перьями похвасталась сексуальными формами

Модель любит делиться пикантными снимками.
Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию пикантных снимков, на которых она показала соблазнительный образ с отдыха на пляже.
Красавица предстала в черном белье, бюстгальтер которого был украшен перьями. Девушка продемонстрировала свой сексуальный пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра.
Свой лук она дополнила двумя длинными косичками и макияжем с акцентом на пышных ресницах.
Деми также похвасталась пышными ягодицами, когда релаксировала на диванчике на пляже.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз позировала в постели в красном кружевном бельевом корсете, идеально подчеркнувшем ее соблазнительное декольте.
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