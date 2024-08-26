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Отдыхает на пляже: итальянская топ-модель Бьянка Балти сверкнула фигурой в бикини

Отдыхает на пляже: итальянская топ-модель Бьянка Балти сверкнула фигурой в бикини

Фото: Instagram Бьянки Балти

Девушка отдыхает в Калифорнии и показывает пляжные фото в Instagram.

40-летняя итальянская топ-модель Бьянка Балти опубликовала в Сети снимки, сделанные в солнечной Калифорнии – на пляже в Малибу. На фото девушка позирует на шезлонге. На модели белое бикини с розовым принтом, которое красиво подчеркивает ее стройную фигуру.

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С кем отдыхает, Бьянка не рассказала, но внимательные фолловеры заметили мужскую руку на соседнем шезлонге – скорее всего, это бойфренд звезды.

© Instagram Бьянки Балти
Фото: Instagram Бьянки Балти
© Instagram Бьянки Балти
Фото: Instagram Бьянки Балти

Напомним, ранее Бьянка Балти в компании других известных моделей блистала на вечеринке Dolce & Gabbana в честь 40-летия бренда и запуска выставки работ модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она надела наряд белого цвета - платье-жакет в сочетании с кружевным бельем и капроновыми колготками. Также супермодель накрасила губы яркой помадой.

Бьянка Балти / © Getty Images
Бьянка Балти / Фото: Getty Images

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