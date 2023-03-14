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Отдыхает на пляже: участница "Холостяка-12" в бикини похвасталась стройной фигурой

Отдыхает на пляже: участница "Холостяка-12" в бикини похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
740
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхает на пляже: участница "Холостяка-12" в бикини похвасталась стройной фигурой

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей любит делиться с фолловерами пляжными фотографиями.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — опубликовала в Instagram снимки c отдыха на пляже.

Позировала красавица в купальнике, состоявшем из черного лифа на завязках и белых плавок. Сверху она надела белую рубашку, спущенную с плеч. Виктория продемонстрировала стройную подтянутую фигуру и красивые ноги.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Пляжный лук Варлей дополнила сине-желтым платком и черными очками.

На одном фото Виктория позировала со своим домашним любимцем – черным померанским шпицем.

Виктория Варлей/Instagram / ©
Виктория Варлей/Instagram

Напомним, а другая участница проекта Марина Голд в дерзком аутфите — боди и ботфортах — позировала в постели.

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Дата публикации
Просмотры
740
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