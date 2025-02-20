Отдыхает на пляже в Малибу: 53-летняя актриса в бикини продемонстрировала стройную фигуру

Брук Берк была в отличном настроении и выглядела бодро.
Американскую актрису, фотомодель и ведущую реалити-шоу – Брук Берк – подловили папарацци во время отдыха в Малибу в округе Лос-Анджелес. Увидев фотографов, она радостно улыбнулась им.
Звезда гуляла по пляжу в бикини на завязках графитового оттенка. Она выглядела стройно и сексуально.
На шее у Брук была массивная бежевая подвеска в виде круга на черной веревке, на запясте – браслет Cartier, а в руке она несла бежевые вьетнамки. У Берк были распущены волосы и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, в прошлый раз фотографы запечатлели Брук Берк на пляже в плавках кораллового оттенка и лифе с красно-бело-синим принтом.
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