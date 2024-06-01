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Отдыхает на пляже в Майами: американская модель в джинсовом бикини блеснула плоским животом

Отдыхает на пляже в Майами: американская модель в джинсовом бикини блеснула плоским животом

Отдыхает на пляже в Майами: американская модель в джинсовом бикини блеснула плоским животом

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Брукс Нейдер принимает солнечные ванны на берегу Атлантического океана.

Папарацци подловили американскую модель Брукс Нейдер на пляже в Майами. Девушка наслаждалась отдыхом: загорала на солнце и купалась в Атлантическом океане.

На Брукс было джинсовое бикини голубого оттенка на завязках. Модель сверкнула стройной фигурой, плоским животом и сексуальным бюстом.

Брукс Нейдер / © Getty Images
Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в хвост, в ушах у нее были серебряные серьги, на шее – ожерелье с жемчугом и крестиком, а на руке – бриллиантовый браслет.

Напомним, Брукс Нейдер прогулялась по Лос-Анджелесу в прозрачном платье макси в полоску, под которой не было белья.

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