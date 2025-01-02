Отдыхает на пляже в Майами-Бич: звезда реалити в ярком бикини блеснула накачанным прессом

Папарацци подловили американскую звезду реалити и бизнесвумэн – Бэтенни Франкель – на пляже в Майами-Бич, штат Флорида.

Женщина прогуливалась по побережью Атлантического океана в бикини с ярким разноцветным принтом с завязками-косичками. Бэтенни продемонстрировала стройную фигуру и накачанный пресс.

Бетенни Франкель / Фото: Getty Images

Свой пляжный лук Франкель дополнила кремовой шляпой с зеленой лентой и солнцезащитными очками. На шее у нее была золотая цепочка с интересными подвесками, а на руках – золотые часы и браслеты с кристаллами.

Напомним, под прицел фотографов на пляже в Малибу в округе Лос-Анджелес попала американская актриса, фотомодель и ведущая реалитишоу – Брук Берк. На ней был разноцветный купальник.

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