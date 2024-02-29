Отдыхает на пляже в Майами: диджей в цветном купальнике блеснула сексуальным бюстом

Шантель Джеффрис попала в объективы папарацци, когда вышла из океана.

Папарацци подловили на пляже в Майами-Бич американскую диджейку и модель Шантель Джеффрис. Звезда наслаждалась отдыхом: она купалась в океане и загорала.

На Шантель был разноцветный купальник, прекрасно сидевший на ее стройной фигуре. Она сверкнула на камеру сексуальным бюстом.

Шантель Джеффрис / Фото: Getty Images

Свой пляжный лук диджей дополнила маникюром с декором, кольцами и золотым браслетом на ноге.

Напомним, в прошлый раз Шантель Джеффрис релаксировала на пляже в купальнике с флористическим принтом.

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