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Отдыхает на пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру

Отдыхает на пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхает на пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала сексуальную фигуру

Виктория Варлей/Instagram

Виктория Варлей любит хвастаться своими формами в купальниках.

Участница романтического реалити-шоу "Холостяк-12" — актриса Виктория Варлей — порадовала фолловеров в Instagram новыми фотографиями с отдыха на пляже в Майами.

На фото женщина предстала в черном купальнике, который подчеркнул ее стройную и сексуальную фигуру. Свой пляжный лук она дополнила кожаной маленькой поясной сумкой с цепочкой, которую закрепила на бедрах.

Виктория Варлей / ©
Виктория Варлей

Вика собрала волосы в пучок, на лицо надела черные очки, а уши украсила золотыми серьгами.

На другом снимке Варлей позирует перед зеркалом в том же купальнике, пляжном черном халате и черных босоножках.

Виктория Варлей / ©
Виктория Варлей

Напомним, ранее Виктория в черном мини-платье и жакете в полоску посетила художественную выставку.

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Дата публикации
Просмотры
340
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