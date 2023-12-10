Отдыхает на пляже: Виктория Сильвстедт продемонстрировала роскошную фигуру и загар

49-летнюю шведскую модель и актрису Викторию Сильвстедт сфотографировали папарацци на пляже в Майами-Бич во Флориде, где она довольно часто проводит время.

Знаменитость шла босиком по песку, а на плече у нее висела стильная плетеная сумка бежевого цвета. Также модель дополнила образ солнцезащитными очками и сделала красивую объемную укладку.

Но больше всего в этом образе привлекло внимание пикантное пляжное платье модель, поскольку на ней был мини-наряд с широкими бретельками, вырезами на талии и бахромой на юбке.

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Напомним, что также красивым макияжем и платьем Виктория нас радовала на Лазурном берегу Франции, когда стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. Тогда она появилась в пышном платье с оборками и плиссировкой.

Виктория Сильвстедт / Фото: Associated Press

За свою многолетнюю карьеру Виктория была на обложках таких всемирно известных глянцев, как FHM, Glamour, GQ, Maxim, и Vanity Fair. Но мало кто знает, что прежде чем стать моделью, она делала успехи в лыжном спорте. В юные годы и до 16 лет Сильвстедт входила в шведскую лыжную национальную сборную, пока не получила травму плеча, которая и повлекла за собой завершение карьеры спортсменки. В 1993 году Виктория победила в конкурсе красоты "Мисс Швеция" и стала полуфиналисткой конкурса "Мисс Мира-1993". Она также снимается в кино, работает ведущей и поет, правда, пением занимается не профессионально, называет это своим хобби.

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