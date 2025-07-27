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- Шоу-бизнес
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Отдыхает на побережье Амальфи: нидерландская модель в черно-белом купальнике покаталась на яхте
Лаура Селия проводит отпуск на живописном юге Италии.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фото со своих итальянских каникул.
Девушка наслаждается отдыхом в городе Амальфи, который расположен на юго-западном побережье Италии, под крутыми скалами и с невероятно живописными видами.
Лаура показала снимки с морской прогулки на яхте. Она позировала в черно-белом купальнике, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. На бедрах модель завязала бежевое парео.
Напомним, Лаура Селия в голубом бикини похвасталась накачанным прессом и красивым бюстом.