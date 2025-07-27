Отдыхает на побережье Амальфи: нидерландская модель в черно-белом купальнике покаталась на яхте

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фото со своих итальянских каникул.

Девушка наслаждается отдыхом в городе Амальфи, который расположен на юго-западном побережье Италии, под крутыми скалами и с невероятно живописными видами.

Лаура Селия

Лаура показала снимки с морской прогулки на яхте. Она позировала в черно-белом купальнике, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. На бедрах модель завязала бежевое парео.

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Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в голубом бикини похвасталась накачанным прессом и красивым бюстом.