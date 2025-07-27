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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
206
Время на прочтение
1 мин

Отдыхает на побережье Амальфи: нидерландская модель в черно-белом купальнике покаталась на яхте

Лаура Селия проводит отпуск на живописном юге Италии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фото со своих итальянских каникул.

Девушка наслаждается отдыхом в городе Амальфи, который расположен на юго-западном побережье Италии, под крутыми скалами и с невероятно живописными видами.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура показала снимки с морской прогулки на яхте. Она позировала в черно-белом купальнике, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. На бедрах модель завязала бежевое парео.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, Лаура Селия в голубом бикини похвасталась накачанным прессом и красивым бюстом.

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Дата публикации
Количество просмотров
206
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