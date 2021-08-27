Отдыхает на Сардинии: Пэрис Хилтон в купальнике нежится на яхте

Отдыхает на Сардинии: Пэрис Хилтон в купальнике нежится на яхте

40-летняя Пэрис Хилтон отдыхает на роскошной яхте вместе со своим женихом Картером Реумом.

Хилтон и Реум отправились на Сардинию, где уединенно проводят свой летний отпуск. В Instagram блондинка опубликовала несколько фото в купальнике и зеленом костюме в принт от Melissa Odabash и сфотографировалась сидя за штурвалом яхты.

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"Капитан Пэрис в раю", - так подписала кадры светская львица.

Фотографировал Хилтон, похоже, ее возлюбленный. Слишком приближенных кадров звезда не опубликовала, на всех она позирует где-то вдали, то сидя на мягком диване, то на краю яхты.

Поделилась звезда еще одним фото, на котором уже запечатлена с Картером. "Любовники в раю ... ✨", - незамысловато подписала Пэрис.

Ранее напомним, Пэрис Хилтон заподозрили в беременности, но девушка опровергла слухи и заявила, что до того, как выйдет замуж рожать не планирует.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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