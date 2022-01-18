Отдыхает на Шри-Ланке: участница "Холостяка-11" показала фото топлес

Елизавета Крутикова показала, как проходит ее отпуск.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Елизавета Крутикова – наслаждается отдыхом с возлюбленным на Шри-Ланке. Оттуда девушка опубликовала в Instagram интересные снимки.

На первом пикантном фото Лиза позирует босиком и топлес на балконе. Она обмоталась белой простыней. На спине заметны следы от купальника. В руке красотка держит чашку с чаем или кофе. Волосы она собрала в небрежный пучок.

Елизавета Крутикова/Instagram

В подписе к снимку Елизавета написала о своих отношениях с возлюбленным,с которым она встречается уже полгода.

"Знаете что… Через две недели наших отношений, мы улетели в Афины и Кипр, на второй месяц улетели в Египет, через две недели в Германию, еще через месяц оказались в Доминикане и вот мы вместе уже пол года, празднуем на Шри-Ланке… Я мечтала об этом всю свою осознанную жизнь, но позволяла себе только работать и закрывать хвосты за бывшими..

Сейчас я не виню их, мой твердый и жесткий характер всегда тащил все на себе. Контроль. Полый и тотальный .. Ох уж эта спортивная закалка. Можно посоветую кое-что, девчонки. Дайте слабину, знаете, такую по женски.. Те, кто так же как я, любит все контролировать, просто расслабьтесь и попробуйте быть слабыми.. нежными и немножечко податливыми!" – написала Крутикова.

Еще она показала фото, на котором запечатлена в красном сари – одежде, которую носят местные женщины на Шри-Ланке, и с белым цветком за ухом.

Елизавета Крутикова/Instagram

Лиза также показала фото с любимым, где они сидят в позе лотоса.

Елизавета Крутикова/Instagram

Напомним, ранее Елизавета показала фото в бикини и с гипсом на руке.

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