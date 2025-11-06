Отдыхает на тропическом острове: Кендалл Дженнер позировала на пляже полностью обнаженной

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер улетела на какие-то тропические острова, чтобы встретить там свое 30-летие. На вечеринку в честь ее дня рождения собрались ее друзья и члены семьи, среди гостей были: ее мама Крис, сестры Ким и Кайли, подруга Хейли Бибер с мужем Джастином и др.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Instagram Кендалл Дженнер

День рождения Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Серию фото с отдыха и вечеринки Кендалл опубликовала в своем Instagram.

Праздничный торт был желтого цвета и декорирован ракушками из шоколада.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер с сестрой Кайли / © Instagram Кендалл Дженнер

Среди снимков было и несколько достаточно смелых. Например, она позировала на пляже полностью обнаженной и топлес, прикрыв обнаженною грудь камнями.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Также Кендалл показала фото, для которого позировала в гамаке, прикрывая грудь книгой.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер скопировала образ Николь Кидман и вышла на подиум в луке из фильма «Мулен Руж!». Этот наряд стал отсылкой к одному из самых культовых и знаковых образов Кидман, который принес ей первую номинацию на «Оскар».