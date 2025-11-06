- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Отдыхает на тропическом острове: Кендалл Дженнер позировала на пляже полностью обнаженной
Девушка поделилась серией смелых фото с отдыха.
Модель и звезда реалити-шоу Кендалл Дженнер улетела на какие-то тропические острова, чтобы встретить там свое 30-летие. На вечеринку в честь ее дня рождения собрались ее друзья и члены семьи, среди гостей были: ее мама Крис, сестры Ким и Кайли, подруга Хейли Бибер с мужем Джастином и др.
Серию фото с отдыха и вечеринки Кендалл опубликовала в своем Instagram.
Праздничный торт был желтого цвета и декорирован ракушками из шоколада.
Среди снимков было и несколько достаточно смелых. Например, она позировала на пляже полностью обнаженной и топлес, прикрыв обнаженною грудь камнями.
Также Кендалл показала фото, для которого позировала в гамаке, прикрывая грудь книгой.
