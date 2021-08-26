Отдыхает на яхте: Кендалл Дженнер показала образ в платье от Bottega Veneta

Отдыхает на яхте: Кендалл Дженнер показала образ в платье от Bottega Veneta

Модель продолжает свой отпуск.

Младшая сестра Ким Кардашьян, 25-летняя Кендалл Дженнер, отдыхает на яхте со своим бойфрендом - 24-летним баскетболистом Девином Букером, а редкими снимками делится в Instagram.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

На опубликованных фото Кендал позирует в трикотажном платье лаймового цвета от бренда Bottega Veneta за 3450 долларов, которое украшают декоративные накладки на бедрах и глубокой декольте с бахромой. Дополняют этот образ серьги от Agmes и браслет от Monica Vinader.

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / Instagram Кендалл Дженнер

Фото Кендалл никак не подписала, и являются ли они бэкстейджем будущей съемки, тоже пока неизвестно.

Платье Bottega Veneta

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Образы Кендалл Дженнер (16 фото)

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