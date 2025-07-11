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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
789
Время на прочтение
1 мин

Отдыхает на Занзибаре: британская модель в красных стрингах похвасталась упругими ягодицами

Джессика Гейл наслаждается отдыхом на побережье Индийского океана.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха на танзанском острове.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка позировала в белом кроп-топе с красными короткими рукавами и надписью и в красных стрингах с завязками, в которых похвасталась упругими соблазнительными ягодицами.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл в голубом бикини с кружевом похвасталась красивой фигурой.

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Дата публикации
Количество просмотров
789
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