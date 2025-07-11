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- Шоу-бизнес
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Отдыхает на Занзибаре: британская модель в красных стрингах похвасталась упругими ягодицами
Джессика Гейл наслаждается отдыхом на побережье Индийского океана.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram пикантные фото с отдыха на танзанском острове.
Блондинка позировала в белом кроп-топе с красными короткими рукавами и надписью и в красных стрингах с завязками, в которых похвасталась упругими соблазнительными ягодицами.
Напомним, ранее Джессика Гейл в голубом бикини с кружевом похвасталась красивой фигурой.