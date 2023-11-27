Отдыхает в Абу-Даби: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Британская модель и визажист Лотти Томлинсон поделилась в Instagram пикантными снимками с отдыха в Абу-Даби.

Лотти Томлинсон/Instagram

Блондинка позировала в коричневом бикини на завязках, демонстрируя свою стройную фигуру и сексуальное декольте.

Лотти Томлинсон/Instagram

Лотти Томлинсон/Instagram

Отдых Лотти завершился сегодня, ведь в подписи к фото она отметила: "От бикини до пальто сегодня. Как думаете, куда мы едем?" и добавил значок американского флага.

Напомним, модель Арабелла Чи показала видео с отдыха, где она в соблазнительном розовом белье выглядывала из окна.

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