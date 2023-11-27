Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Отдыхает в Абу-Даби: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Отдыхает в Абу-Даби: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
850
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отдыхает в Абу-Даби: британская модель в бикини похвасталась стройной фигурой

Лотти Томлинсон/Instagram

Лотти Томлинсон проводит свой отпуск в теплых краях.

Британская модель и визажист Лотти Томлинсон поделилась в Instagram пикантными снимками с отдыха в Абу-Даби.

Лотти Томлинсон/Instagram / ©
Лотти Томлинсон/Instagram

Блондинка позировала в коричневом бикини на завязках, демонстрируя свою стройную фигуру и сексуальное декольте.

Лотти Томлинсон/Instagram / ©
Лотти Томлинсон/Instagram
Лотти Томлинсон/Instagram / ©
Лотти Томлинсон/Instagram

Отдых Лотти завершился сегодня, ведь в подписи к фото она отметила: "От бикини до пальто сегодня. Как думаете, куда мы едем?" и добавил значок американского флага.

Напомним, модель Арабелла Чи показала видео с отдыха, где она в соблазнительном розовом белье выглядывала из окна.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
850
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация