Отдыхает в Болгарии: финалистка "Холостяка-10" в красном купальнике похвасталась упругими ягодицами

Дана Оханская находится в прекрасной физической форме.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — поделилась новым фото с отдыха в Болгарии.
Девушка позировала на берегу моря в красном купальнике. Она продемонстрировала на камеру свои упругие ягодицы и стройную фигуру.
Волосы Дана распустила, украсила уши лаконичными серьгами, а на лицо надела очки.
В прошлый раз Оханская показала пикантную фотографию, сделанную утром в номере гостиницы. Она обольстительно позировала обнаженной в постели под одеялом. Дана кокетливо выставила ногу и ягодицу.
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