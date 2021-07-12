Отдыхает в Болгарии: финалистка "Холостяка-10" в красном купальнике похвасталась упругими ягодицами

Дана Оханская находится в прекрасной физической форме.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — поделилась новым фото с отдыха в Болгарии.

Девушка позировала на берегу моря в красном купальнике. Она продемонстрировала на камеру свои упругие ягодицы и стройную фигуру.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Волосы Дана распустила, украсила уши лаконичными серьгами, а на лицо надела очки.

В прошлый раз Оханская показала пикантную фотографию, сделанную утром в номере гостиницы. Она обольстительно позировала обнаженной в постели под одеялом. Дана кокетливо выставила ногу и ягодицу.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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