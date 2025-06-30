Отдыхает в Египте: британская модель в голубом бикини с кружевом похвасталась соблазнительной фигурой

Джессика Гейл

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Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — проводит свой летний отпуск в Египте, а именно на туристическом курорте Эль-Гуна, который находится недалеко от Хургады.

Джессика Гейл

Красавица опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных во время морской прогулки на яхте.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс позировала перед фотокамерой в милом голубом купальнике с прошвой, белым кружевом и завязками на плавках. Блондинка похвасталась стройной и соблазнительной фигурой, а также красивым загаром.

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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл не только хвасталась соблазнительными формами, но и поливала себя водой, потому что было слишком жарко.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Гейл показала фото в милом купальнике цвета сливочного масла.