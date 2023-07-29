Отдыхает в Греции: Изабель Гулар блеснула идеальными ягодицами в море

38-летняя бразильянка продолжает делиться пикантными кадрами из отпуска, который она проводит в Греции.
Каждый год Изабель Гулар летает в Грецию на отдых. В ее блоге в Instagram в эти дни появляется множество фотографий модели в бикини. Также Изабель часто хвастается своей идеальной пятой точкой.
Вот и на этот раз она показала, как заходит в море одетая в стринги и лиф, демонстрируя идеальные ягодицы без единого намека на какой-то там целлюлит.
"Эгейское море", – подписала кадр модель.
Ранее манекенщица показывала несколько фотографий в бикини, как плавала в море и позировала перед камерой.
Гулар много занимается спортом, поэтому и результатами может похвастаться, что очень часто и делает в соцсетях.
Читайте также:
- Похвасталась пятой точкой: Изабель Гулар опубликовала эффектные пляжные кадры
- Вот это фигура: Изабель Гулар в бикини продемонстрировала стойку на голове
- Выглядит эффектно: Изабель Гулар подчеркнула стройные ноги вязаным мини-платьем