Отдыхает в Греции: Санта Димопулос в молочном платье сверкнула сосками

Певица поделилась красочным снимком с отпуска на острове Миконос.
Санта Димопулос поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха на греческом острове Миконос.
Красотка соблазнительно позировала на красивом морском фоне в молочном платье миди с обнаженной спиной, под которым, естественно, отсутствовал бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань наряда немного просвечивались соски звезды. К платью она надела черные сандалии.
Ранее Димопулос продемонстрировала два эффектных лука. Сначала знаменитость предстала в черном платье с интересными вырезами на талии и бедрах, а также с сексуальным глубоким вырезом.
А затем - в платье в бельевом стиле цвета марсала.
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