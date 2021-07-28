Отдыхает в Греции: Санта Димопулос в молочном платье сверкнула сосками

Отдыхает в Греции: Санта Димопулос в молочном платье сверкнула сосками

Певица поделилась красочным снимком с отпуска на острове Миконос.

Санта Димопулос поделилась в Instagram пикантным снимком с отдыха на греческом острове Миконос.

Красотка соблазнительно позировала на красивом морском фоне в молочном платье миди с обнаженной спиной, под которым, естественно, отсутствовал бюстгальтер. Сквозь тонкую ткань наряда немного просвечивались соски звезды. К платью она надела черные сандалии.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

Ранее Димопулос продемонстрировала два эффектных лука. Сначала знаменитость предстала в черном платье с интересными вырезами на талии и бедрах, а также с сексуальным глубоким вырезом.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

А затем - в платье в бельевом стиле цвета марсала.

Санта Димопулос / Instagram Санты Димопулос

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