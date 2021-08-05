Отдыхает в Греции: участница "Холостяка-11" в черном бикини продемонстрировала стройную фигуру

Розали Номбре впервые отдыхает за границей. Она наполную наслаждается отпуском.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Розали Номбре опубликовала в Instagram новые снимки с отдыха в Греции. Сначала красотка выложила фото и видео, на котором она купается в море в белом купальнике.

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Затем Розали опубликовала снимок, где уже в черном бикини демонстрирует свою стройную фигуру сзади и часть ягодиц.

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Под фото Номбре сообщила, что она с друзьями опоздала на самолет, но, благодаря этому, они смогли увидеть новые места в Греции. Дальше они отправятся отдыхать на Кипр.

"Я так благодарна жизни за приключения, которые она мне регулярно подкидывает. Иногда я к ним совсем не готова. Но спустя время понимаю - все, что не делается, все к лучшему. Мы пропустили самолет, но нашли ту самую Грецию, за которой прилетает большинство туристов. Спасибо, Греция - встречай Кипр", - написала Розали.

А другая участница проекта - Елизавета Крутикова - тоже отдыхала в Греции. Оттуда она показала фото топлес.

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