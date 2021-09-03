Отдыхает в Хорватии: учасница "Холостяка-11" в розовом бикини села на шпагат

Анна Гузеева похвасталась отличной растяжкой.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Анна Гузеева, показала в Instagram снимки с отдыха в Хорватии.

Сначала красотка в розовом бикини решила продемонстрировать свою растяжку. Аня возле бассейна села в поперечный шпагат.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

"Дорогие девочки. Ходите на растяжку и садитесь на все шпагаты. Вашим мальчикам понравится. P.S. Отдых с любимым человеком - вот это отдых, все остальное – фигня", - написала под фото девушка.

Затем Гузеева переоделась в другой купальник, который состоял из белых плавок и коричневого лифа с белой вышивкой. Свой лук она дополнила солнцезащитными очками и белой шляпой.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

И в этом образе Анна решила сесть на шпагат.

Анна Гузеева/Instagram by_guzeeva

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