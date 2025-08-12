- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
- 44
- 1 мин
Отдыхает в Испании: младшая сестра Кейт Мосс - Лотти - в тигровом купальнике продемонстрировала стройную фигуру
27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс собралась позагорать в гламурном бикини с анималистическим принтом.
Лотти Мосс опубликовала в Instagram Stories пикантные селфи с отдыха в Испании. Она в пляжном аутфите похвасталась стройной фигурой.
Девушка позировала перед зеркалом в купальнике с тигровым принтом, который состоял из лифа с золотым овальным кольцом, плавок и мини-юбки с золотым кольцом.
Свой пляжный лук Лотти дополнила черными солнцезащитными очками, браслетом на руке и черными босоножками на высоких бежевых платформах. Она сделала укладку с локонами и собрала несколько прядей сзади в хвост.
Напомним, Лотти Мосс в бикини с принтом пейсли гуляла по Сен-Тропе.