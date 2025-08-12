Отдыхает в Испании: младшая сестра Кейт Мосс - Лотти - в тигровом купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Реклама

Лотти Мосс опубликовала в Instagram Stories пикантные селфи с отдыха в Испании. Она в пляжном аутфите похвасталась стройной фигурой.

Девушка позировала перед зеркалом в купальнике с тигровым принтом, который состоял из лифа с золотым овальным кольцом, плавок и мини-юбки с золотым кольцом.

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Свой пляжный лук Лотти дополнила черными солнцезащитными очками, браслетом на руке и черными босоножками на высоких бежевых платформах. Она сделала укладку с локонами и собрала несколько прядей сзади в хвост.

Реклама

Лотти Мосс / © Instagram Лотти Мосс

Напомним, Лотти Мосс в бикини с принтом пейсли гуляла по Сен-Тропе.