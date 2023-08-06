Отдыхает в Испании: победительница "Холостяка-12" в купальнике продемонстрировала стройную фигуру и тату на интимном месте

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха в Испании.

Красавица сфотографировалась на пляже. На ней был купальник темно-коричневого цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру. Екатерина похвасталась также плоским животом и сексуальными ягодицами.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

А еще Лозовицкая сверкнула татуировкой на интимном месте.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Пляжный лук модель дополнила соломенной шляпой, серьгами-кольцами и очками в белой оправе.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

"Пляжное настроение", – подписала снимки Катя.

Напомним, в прошлый раз Екатерина Лозовицкая показала фото в розовом бикини с длинными завязками.

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