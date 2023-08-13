Отдыхает в Италии: Эшли Робертс в черном бикини загорала на пляже

Эшли Робертс опубликовала в Instagram фотографии со своего отдыха в Италии.

На них звезда предстала в черном бикини из ткани жатка, состоявшего из лифа без бретелек и с серебряным украшением в виде сердца и плавок с серебряными деталями. Свой лук Эшли дополнила черными очками. Позировала блондинка на пляже, где загорала, купалась в море и фотографировалась.

Эшли Робертс / Фото: Instagram Эшли Робертс

Робертс находится в хорошей физической форме. Поэтому ждем от нее новые интересные фотографии с отдыха.

Эшли Робертс / Фото: Instagram Эшли Робертс

Напомним, ранее Эшли Робертс попала в объективам папарацци в джинсовом платье на пуговицах, босоножках на каблуках и с белой сумкой от Balenciaga.

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