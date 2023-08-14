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Отдыхает в Каппадокии: Деми Роуз в маленьком бикини похвасталась сексуальными формами

Отдыхает в Каппадокии: Деми Роуз в маленьком бикини похвасталась сексуальными формами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
150
Время на прочтение
1 мин
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Отдыхает в Каппадокии: Деми Роуз в маленьком бикини похвасталась сексуальными формами

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель продолжает соблазнять подписчиков своими провокационными луками.

Деми Роуз поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком из Каппадокии, где она отдыхает.

Модель сфотографировалась в джакузи под открытым небом с красивым видом на долину, скалы-перибаджалары, дома и воздушные шары. Пейзаж увлекает!

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми надела маленьком блестящее бикини с питоновым принтом, едва прикрывавшим ее интимные места. Роуз похвасталась сексуальными пышными формами и тонкой талией. Ее фигура выглядит очень соблазнительно.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст в интересном разноцветном купальнике с плетеными завязками.

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Дата публикации
Просмотры
150
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