Отдыхает в Каппадокии: Деми Роуз в маленьком бикини похвасталась сексуальными формами

Деми Роуз поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком из Каппадокии, где она отдыхает.

Модель сфотографировалась в джакузи под открытым небом с красивым видом на долину, скалы-перибаджалары, дома и воздушные шары. Пейзаж увлекает!

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми надела маленьком блестящее бикини с питоновым принтом, едва прикрывавшим ее интимные места. Роуз похвасталась сексуальными пышными формами и тонкой талией. Ее фигура выглядит очень соблазнительно.

Напомним, Деми Роуз продемонстрировала пышный бюст в интересном разноцветном купальнике с плетеными завязками.

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